В ГПСУ рассказали, сколько россиян получили визы в Украину с начала вторжения
С начала действия визового режима с Российской Федерацией право на въезд в Украину получили только 37 россиян. Не все из них сейчас находятся на территории страны.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Право на въезд для граждан РФ
"Для граждан Российской Федерации действует визовый режим. Только имея визу и подтверждая цель своего пребывания в Украине, они могут пересечь границу", — рассказал Демченко.
По его словам, за визами в Украину въехали 25 россиян. В основном это женщины и дети.
Напомним, сегодня ночью во время воздушной тревоги пограничники сбили вражеский "Шахед" в Черниговской области. Поразить вражеский дрон удалось из стрелкового оружия.
Также мы писали, что украинские пограничники показали, как тренируют четырехлапых "детективов". Уже совсем скоро собаки вместе с кинологами будут защищать границы страны.
Добавим, украинские пограничники вместе с десантниками ликвидировали полевой состав оккупантов в Донецкой области. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.