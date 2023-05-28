В ГПСУ рассказали, сколько россиян получили визы в Украину с начала вторжения

Украинский пограничник. Фото: dpsu.gov.ua

С начала действия визового режима с Российской Федерацией право на въезд в Украину получили только 37 россиян. Не все из них сейчас находятся на территории страны.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"Для граждан Российской Федерации действует визовый режим. Только имея визу и подтверждая цель своего пребывания в Украине, они могут пересечь границу", — рассказал Демченко.

По его словам, за визами в Украину въехали 25 россиян. В основном это женщины и дети.

Напомним, сегодня ночью во время воздушной тревоги пограничники сбили вражеский "Шахед" в Черниговской области. Поразить вражеский дрон удалось из стрелкового оружия.

Также мы писали, что украинские пограничники показали, как тренируют четырехлапых "детективов". Уже совсем скоро собаки вместе с кинологами будут защищать границы страны.

Добавим, украинские пограничники вместе с десантниками ликвидировали полевой состав оккупантов в Донецкой области. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.