У ДПСУ розповіли, скільки росіян отримали візи до України з початку вторгнення

Український прикордонник. Фото: dpsu.gov.ua

З початку дії візового режиму з Російською Федерацією право на в'їзд до України отримали лише 37 росіян. Не всі з них наразі перебувають на території країни.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Для громадян Російської Федерації діє візовий режим. Тільки маючи візу і підтверджуючи мету свого перебування в Україні, вони можуть перетнути кордон", — розповів Демченко.

За його словами, за візами до України в'їхали 25 росіян. Переважно це жінки та діти.

Нагадаємо, сьогодні вночі під час повітряної тривоги прикордонники збили ворожий "Шахед" на Чернігівщині. Уразити ворожий дрон вдалося зі стрілецької зброї.

Також ми писали, що українські прикордонники показали, як тренують чотирилапих "детективів". Вже зовсім скоро собаки разом з кінологами будуть обороняти кордони країни.

Додамо, українські прикордонники разом із десантниками ліквідували польовий склад окупантів на Донеччині. Окрім боєприпасів також самоліквідувалось п'ять загарбників.