В ДТЭК сообщили, сколько энергоблоков планируют отремонтировать до следующей зимы

Ремонтные бригады ДТЭК начали подготовку к следующему отопительному сезону

До конца текущего года компания ДТЭК планирует отремонтировать 28 энергоблоков тепловых электростанций, обстрелянных российскими войсками. Первый ремонт должен завершиться уже к концу марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Наибольший вызов

В энергетической компании напомнили, что нынешний отопительный сезон стал самым большим вызовом для энергосистемы Украины за все время работы.

За последние полгода теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы российским агрессором 29 раз.

Ремонт энергоблоков

Прессслужба компании отметила, что в ДТЭК уже начали ремонт пострадавших энергоблоков, чтобы заблаговременно подготовиться к следующему отопительному периоду.

Первый ремонт должен завершиться уже к концу этого месяца.

Всего же до конца текущего года компания ДТЭК планирует отремонтировать 28 энергоблоков на тепловых электростанциях.

Напомним, накануне в Министерстве энергетики сообщали, что совместно с Минздравом начинают проект по оснащению украинских больниц солнечными панелями. Проект называется "Луч надежды".

Известно, что первая партия солнечных панелей итальянской компании Enel будет установлена для нужд ключевых общественных зданий, в частности в больницах страны.

На первом этапе в Украину поступит 5700 солнечных панелей по 350 Вт каждая, общая мощность около 2 МВт.

Фото: ДТЭК