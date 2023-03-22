У ДТЕК повідомили, скільки енергоблоків планують відремонтувати до наступної зими

Ремонтні бригади ДТЕК почали підготовку до наступного опалювального сезону

До кінця поточного року компанія ДТЕК планує відремонтрувати 28 енергоблоків теплових електростанцій, обстріляних російськими військами. Перший ремонт має завершитися уже до кінця березня.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Найбільший виклик

В енергетичній компанії нагадали, що нинішній опалювальний сезон став найбільшим викликом для енергосистеми України за весь час її роботи.

За останні пів року теплоелектростанції ДТЕК були атаковані російським агресором 29 разів.

Ремонт енергоблоків

Пресслужба компанії зазначила, що в ДТЕК уже почав ремонт постраждалих енергоблоків, щоб завчасно підготуватися до наступного опалювального періоду.

Перший ремонт має завершитися уже до кінця поточного місяця.

Усього ж до кінця поточного року компанія ДТЕК планує відремонтувати 28 енергоблоків на теплових електростанціях.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві енергетики повідомляли, що спільно з МОЗ розпочинають проєкт з оснащення українських лікарень сонячними панелями. Проєкт має назву "Промінь надії".

Відомо, що першу партію сонячних панелей італійської компанії Enel буде встановлено для потреб ключових громадських будівель, зокрема в лікарнях країни.

На першому етапі в Україну надійде 5 700 сонячних панелей по 350 Вт кожна, загальна потужність близько 2 МВт.

Фото: ДТЕК