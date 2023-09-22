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В ДТЭК рассказали при каких обстоятельствах украинцы могут быть со светом зимой

22 сентября 2023 13:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ДТЭК рассказали при каких обстоятельствах украинцы могут быть со светом зимой
Отключение света в Украине. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские энергетики готовятся к возможной тяжелой зиме, связанной с возможными ракетными ударами по энергетической инфраструктуре. Однако если обстрелов не будет, то вполне возможно избежать отключений.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

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По словам Сахарука, этого можно избежать, если оккупанты не будут обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.

"Если отвести за кавычки фактор обстрелов, то нам отключения не нужны. Даже зимой, когда будут пиковые нагрузки, у нас будет возможность привлекать импорт, если не будет хватать украинской генерации", — пояснил исполнительный директор ДТЭК.

Впрочем, в случае, если россияне продолжат атаковать энергетические объекты, следует быть готовыми к разным сценариям.

"Если наложить на это обстрелы, но здесь никто не знает, какими они будут, куда попадут, какие будут повреждения. Здесь мы говорим о сценариях. Сценарий когда попали — отремонтировали быстро — вернули свет. Сценарий когда попали, но достаточно сильно, и тогда есть необходимость включать веерные отключения для того, чтобы балансировать спрос. Это возможно. Это один из сценариев, которые мы прорабатываем", — добавил он.

Также Сахарук подчеркнул, что даже в случае обстрелов и графиков отключений, энергетики уже знают, как работать и умело делают свою работу на сколько это возможно.

Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Украинцев все же призывают быть готовыми ко всем предполагаемым сценариям.

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