У ДТЕК розповіли за яких обставин українці можуть бути зі світлом взимку

Відключення світла в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українські енергетики готуються до можливої важкої зими, пов'язаної з можливими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі. Однак, якщо обстрілів не буде, то цілком можливо уникнути відключень.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

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За словами Сахарука, цього можна уникнути, якщо окупанти не будуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

"Якщо відвести за лапки фактор обстрілів, то нам відключення не потрібні. Навіть взимку, коли будуть пікові навантаження, у нас буде можливість залучати імпорт, якщо не вистачатиме української генерації", — пояснив виконавчий директор ДТЕК.

Втім, у випадку, якщо росіяни продовжать атакувати енергетичні об'єкти, варто бути готовими до різних сценаріїв.

"Якщо накласти на це обстріли, але тут ніхто не знає, якими вони будуть, куди влучать, які будуть пошкодження. Тут ми говоримо про сценарії. Сценарій коли влучили — відремонтували швидко — повернули світло. Сценарій коли влучили, але досить сильно і тоді є необхідність включати віялові відключення для того, щоб балансувати попит. Це можливо. Це один зі сценаріїв, які ми пропрацьовуємо", — додав він.

Також Сахарук наголосив, що навіть у випадку обстрілів та графіків відключень, енергетики вже знають, як працювати і вправно роблять свою роботу на скільки це можливо.

Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Українців все ж закликають бути готовими до всіх ймовірних сценаріїв.