Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У ДТЕК розповіли за яких обставин українці можуть бути зі світлом взимку arrow

У ДТЕК розповіли за яких обставин українці можуть бути зі світлом взимку

22 вересня 2023 13:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ДТЕК розповіли за яких обставин українці можуть бути зі світлом взимку
Відключення світла в Україні. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські енергетики готуються до можливої важкої зими, пов'язаної з можливими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі. Однак, якщо обстрілів не буде, то цілком можливо уникнути відключень. 

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Чи будуть вимикати світло взимку

За словами Сахарука, цього можна уникнути, якщо окупанти не будуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. 

"Якщо відвести за лапки фактор обстрілів, то нам відключення не потрібні. Навіть взимку, коли будуть пікові навантаження, у нас буде можливість залучати імпорт, якщо не вистачатиме української генерації", — пояснив виконавчий директор ДТЕК.

Втім, у випадку, якщо росіяни продовжать атакувати енергетичні об'єкти, варто бути готовими до різних сценаріїв. 

"Якщо накласти на це обстріли, але тут ніхто не знає, якими вони будуть, куди влучать, які будуть пошкодження. Тут ми говоримо про сценарії. Сценарій коли влучили — відремонтували швидко — повернули світло. Сценарій коли влучили, але досить сильно і тоді є необхідність включати віялові відключення для того, щоб балансувати попит. Це можливо. Це один зі сценаріїв, які ми пропрацьовуємо", — додав він.

Також Сахарук наголосив, що навіть у випадку обстрілів та графіків відключень, енергетики вже знають, як працювати і вправно роблять свою роботу на скільки це можливо. 

Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Українців все ж закликають бути готовими до всіх ймовірних сценаріїв. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз