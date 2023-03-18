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В Генштабе объяснили, действительно ли ГНСУ запретили выезд парням в возрасте от 15 до 18 лет

18 марта 2023 15:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
При оформлении лиц на выезд за границу украинские пограничники руководствуются Постановлением Кабмина №57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Сеть начали публиковать документ ГНСУ о якобы ограничении выезда за границу парням от 15 до 18 лет. В Генштабе ВСУ опровергли данную информацию.

Об этом сообщает Генштаб.

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Документ, который распространили в Сеть, оказался фейковым.

"Стоит отметить, что сам "документ" содержит значительное количество ошибок, в частности русизмы", — отметили в Генштабе.

При оформлении лиц на выезд за границу украинские пограничники руководствуются Постановлением Кабмина №57.

Ограничения выезда во время военного положения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет, однако и для этой категории граждан есть исключения.

В Генштабе ВСУ призвали людей доверять только официальным источникам информации.

Напомним, россияне снова распространяют очередные фейки об украинских военных. Оккупанты распространяют сетью видео, где режут свинину на Коране и сжигают его страницы.

Также мы писали, что в социальных сетях распространяется видео, где люди в военной форме требуют президента Зеленского закрыть Верховную Раду. Однако эксперты Центра стратегических коммуникаций обратили внимание на то, что распространение такого контента имеет признаки враждебной информационно-психологической операции, которая может спровоцировать раскол общества по линии народ-власть и стать причиной внутреннего раздора.

Добавим, в Украине опровергли информацию о том, что иностранцы с 1 марта 2023 года не могут быть донорами крови. Фейк был распространён в социальных сетях.

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