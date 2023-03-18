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У Генштабі пояснили, чи справді ДПСУ заборонили виїзд юнакам віком від 15 до 18 років

18 березня 2023 15:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
При оформленні осіб на виїзд за кордон українські  прикордонники керуються Постановою Кабміну №57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Мережу почали публікувати документ ДПСУ про нібито обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.

Про це повідомляє Генштаб.

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Деталі

Документ, який поширили у Мережу, виявився фейковим. 

"Варто зазначити, що сам "документ" містить значну кількість помилок, зокрема — русизми", — зазначили у Генштабі.

При оформленні осіб на виїзд за кордон українські  прикордонники керуються Постановою Кабміну №57

Обмеження щодо виїзду під час воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років, однак й для цієї категорії громадян є винятки.

У Генштабі ЗСУ закликали людей довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, росіяни знову поширюють чергові фейки про українських військових. Окупанти поширюють мережею відео, де ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки.

Також ми писали, що у соціальних мережах розповсюджується відео, де люди у військовій формі вимагають від президента Зеленського закрити Верховну Раду. Проте експерти Центру стратегічних комунікацій звернули увагу на те, що поширення такого контенту має ознаки ворожої інформаційно-психологічної операції, яка може спровокувати розкол суспільства по лінії "народ-влада" та стати причиною внутрішнього розбрату.

Додамо, в Україні спростували інформацію про те, що іноземці з 1 березня 2023 року не можуть бути донорами крові. Фейк був поширений у соціальних мережах.

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