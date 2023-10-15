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В Гидрометцентре составили карту на сегодня, в каких регионах страны будут ливни

15 октября 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Україні на 15 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Дождь во Львове. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 15 октября, в Украине облачно с прояснениями. Жителям нескольких областей следует позаботиться о зонтах и резиновых сапожках из-за высокой вероятности осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 15 октября

По данным Укргидрометцентра, в западных, северных и местами центральных областях будут дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с,

Температура:

  • ночью: +8...+13 °С,
  • днем: +18...+23 °С.

"Температура в западных областях на протяжении суток +9...+14 °С; на остальной территории ночью +8...+13 °С, в юго-восточной части +5...+10 °С, днем в северных и большинстве центральных областей +13...+18 °С, на остальной территории +18...+23 °С", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в Украине 15 октября
Прогноз погоды в Украине на 15 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 15 октября температура воздуха в Украине будет от +18 до +22...+23 °С в течение дня. Ночью температурные показатели будут +5…+10 °С, местами +12 °С.

Кроме того, после 20 октября температура воздуха ночью будет ниже 0 °С, днем +5...+8 °С.

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