Погода в Україні на 15 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

В Гидрометцентре составили карту на сегодня, в каких регионах страны будут ливни
В воскресенье, 15 октября, в Украине облачно с прояснениями. Жителям нескольких областей следует позаботиться о зонтах и резиновых сапожках из-за высокой вероятности осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 15 октября
По данным Укргидрометцентра, в западных, северных и местами центральных областях будут дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с,
Температура:
- ночью: +8...+13 °С,
- днем: +18...+23 °С.
"Температура в западных областях на протяжении суток +9...+14 °С; на остальной территории ночью +8...+13 °С, в юго-восточной части +5...+10 °С, днем в северных и большинстве центральных областей +13...+18 °С, на остальной территории +18...+23 °С", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Напомним, 15 октября температура воздуха в Украине будет от +18 до +22...+23 °С в течение дня. Ночью температурные показатели будут +5…+10 °С, местами +12 °С.
Кроме того, после 20 октября температура воздуха ночью будет ниже 0 °С, днем +5...+8 °С.
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