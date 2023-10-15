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У Гідрометцентрі склали карту на сьогодні, в яких регіонах країни будуть зливи

15 жовтня 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 15 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Дощ у Львові. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 15 жовтня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Мешканцям кількох областей варто подбати про парасольки та гумові чобітки через високу ймовірність опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 15 жовтня

За даними Укргідрометцентру, у західних, північних та місцями центральних областях будуть дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, 

Температура:

  • вночі: +8...+13 °С, 
  • вдень: +18...+23 °С.

"Температура в західних областях впродовж доби — +9...+14 °С; на решті території вночі +8...+13 °С, у південно-східній частині +5...+10 °С, вдень у північних і більшості центральних областей +13...+18 °С, на решті території +18...+23 °С", — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Погода в Україні 15 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, до 15 жовтня температура повітря в Україні становитиме від +18 до +22...+23 °С протягом дня. Вночі температурні показники будуть +5...+10 °С, місцями +12 °С.

Крім того, після 20 жовтня температура повітря вночі сягатиме нижче 0 °С, вдень — +5...+8 °С.

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