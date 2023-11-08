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В Кабмине озвучили, какие профессии будут наиболее востребованы после войны

8 ноября 2023 05:12
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Кабмине озвучили, какие профессии будут наиболее востребованы после войны
Украинские рабочие. Фото: Кабмин
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

После войны в Украине будут пользоваться спросом профессии, связанные с восстановлением страны. Наиболее востребованными будут представители рабочих профессий.

Соответствующий прогноз был обнародован на сайте Кабинета министров.

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Какие профессии будут востребованы в Украине после войны

По прогнозам правительства, будут созданы 100 центров для практического обучения украинцев.

"Профтехи будут соревноваться за финансирование на открытом конкурсе. Кроме того, мастерским разрешат самостоятельно зарабатывать средства на собственное развитие, то есть вести хозяйственную деятельность", — говорится в сообщении.

Кроме того, спросом будут пользоваться специалисты в сфере строительства и телекоммуникаций.

"В результате Украина должна получить более 50 тыс. специалистов востребованных профессий. В мастерских смогут учиться как юные украинцы после 9, 11 классов, так и взрослые люди. Например, ветераны, внутренне перемещенные лица, а также все, кто захочет получить новую профессию" , — указано в сообщении

Как мы писали ранее, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала второй страной после Польши и по количеству сбежавших от войны беженцев. Сейчас украинцы пытаются там трудоустроиться.

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