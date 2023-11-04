Зеленський заявив про зближення України з ЄС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив про зближення країни з Європейським Союзом. За його словами, Україна пройшла колосальний шлях.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Читайте також:

Зближення України з ЄС

"Україна пройшла колосальний шлях – від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни, до того, що ми рекордно швидко отримали статус кандидата та виконуємо необхідні пункти для відкриття переговорів", — наголосив глава держави.

За його словами, це знов докази того, що Україна може робити великі речі, коли працює обʼєднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців. Президент наголосив, що країна продовжує трансформацію, щоб бути готовими до повноправного вступу в Євросоюз, аби адаптувати всі українські інституції та стандарти до європейських правил.

"Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика – це і є політика євроінтеграції, це і є те, що наближає нас до моменту, коли український прапор буде в Брюсселі нарівні з усіма іншими прапорами держав – членів ЄС", — зазначив Зеленського.

Він додав, що Україна є і буде незалежною та вільною

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, українські залізничники відзначають професійне свято. Президент Володимир Зеленський розповів про їхню роботу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також ми писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Президент України Володимир Зеленський зустрів її на вокзалі.