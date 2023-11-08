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У Кабміні озвучили, які професії будуть найбільш затребувані після війни

8 листопада 2023 05:12
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Кабміні озвучили, які професії будуть найбільш затребувані після війни
Українські робітники. Фото: Кабмін
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Після завершення війни в Україні користуватимуться попитом професії, які пов'язані із відновленням країни. Найбільш затребуваними будуть представники робітничих професій.

Відповідний прогноз оприлюднили на сайті Кабінеті міністрів.

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Які професії будуть затребувані в Україні після війни

За прогнозами уряду, буде створено 100 центрів для практичного навчання українців.

"Профтехи змагатимуться за фінансування на відкритому конкурсі. Крім того, майстерням дозволять самостійно заробляти кошти на власний розвиток, тобто вести господарську діяльність", — мовиться у повідомленні.

Крім того, попитом користуватимуться фахівці у сфері будівництва та телекомунікацій.

"У результаті Україна має отримати понад 50 тис. фахівців затребуваних професій. У майстернях зможуть навчатись як юні українці після 9, 11 класів, так і дорослі люди. Наприклад, ветерани, внутрішньо переміщені особи, а також усі, хто захоче здобути нову професію", — вказано у повідомленні

Як ми писали раніше, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Німеччина стала другою країною після Польщі за кількістю біженців, які втекли від війни. Зараз українці намагаються там працевлаштуватися. 

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