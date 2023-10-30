В Кабмине предлагают более жесткие наказания за георгиевские ленты

Женщины на шествии в Одессе, 2016 год. Архивное фото: УНИАН

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде Украины новый законопроект. В нем предлагается ужесточить ответственность за использование георгиевской ленты.

Об этом сообщил спикер Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также:

Что содержит в себе законопроект

По сообщению политика, речь идет о законопроекте №10196 "О внесении изменений в статьи 221 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях по законодательному урегулированию вопроса о привлечении лиц к административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты".

Законопроект имеет цель нормативного урегулирования вопроса определения уполномоченных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, и органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (предусматривающий административную ответственность за публичное использование, демонстрацию, или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображений).

Законопроект предлагает:

наделить уполномоченных должностных лиц Нацполиции Украины правом на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

определить подчиненность рассмотрения административных дел по статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях судьями районных, районных в городе, городских или районных судов.

Напомним, ранее в Кабмине предложили установить штрафы за нарушение законодательства в части охраны географических указаний для пищевых продуктов и алкоголя. Также Тарас Мельничук сообщал, что в Украине в этом году переписи населения не будет.