У Кабміні пропонують жорсткіші покарання за георгіївські стрічки

Жінки на ході в Одесі, 2016 рік. Архівне фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України новий законопроєкт. В ньому пропонується посилити відповідальність за використання георгіївської стрічки.

Про це повідомив спікер Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що містить законопроєкт

За повідомленням політика, мова йде про законопроєкт №10196 "Про внесення змін до статей 221 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо законодавчого врегулювання питання про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки.

Законопроєкт має на меті нормативне врегулювання питання щодо визначення уповноважених осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, та органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення за статтею 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (що передбачає адміністративну відповідальність за публічне використання, демонстрацію або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення).

Законопроєкт пропонує:

наділити уповноважених посадових осіб Нацполіції України правом на складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

визначити підпорядкованість розгляду адміністративних справ за статтею 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Нагадаємо, що раніше у Кабміні запропонували встановити штрафи за порушення законодавства у частині охорони географічних зазначень для харчових продуктів та алкоголю. Також Тарас Мельничук повідомляв, що в Україні цьогорічного перепису населення не буде.