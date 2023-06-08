В Кабмине рассказали, когда ожидать спад воды в Херсонской области

Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets/File Photo

После подрыва Каховской ГЭС вода еще будет прибывать. Спад ожидается после 20-х чисел июня.

Об этом рассказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона.

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Спад воды в Херсонской области

"Затопление происходит как правого берега в Херсонской области, так и левого, который сегодня оккупирован российскими террористами. Соответственно доступ туда пока не возможен. Также, по нашим прогнозам, еще несколько дней вода будет прибывать. Потом она будет стоять, и где-то ближе к 20-х чисел июня вода начнет спадать", — отметил он.

Он отметил, что после спада уровня воды можно будет оценить все последствия подтопления на территориях, которые контролирует Украина. По словам Краснолуцкого, в оккупированных населенных пунктах оценить ущерб можно будет после деоккупации.

Напомним, по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.

Также мы писали, что Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.

Добавим, по информации аналитиков Института изучения войны, взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.