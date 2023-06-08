Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Кабмине рассказали, когда ожидать спад воды в Херсонской области arrow

В Кабмине рассказали, когда ожидать спад воды в Херсонской области

8 июня 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Кабмине рассказали, когда ожидать спад воды в Херсонской области
Последствия подрыва Каховской ГЭС. Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

После подрыва Каховской ГЭС вода еще будет прибывать. Спад ожидается после 20-х чисел июня.

Об этом рассказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона.

Читайте также:

Спад воды в Херсонской области

"Затопление происходит как правого берега в Херсонской области, так и левого, который сегодня оккупирован российскими террористами. Соответственно доступ туда пока не возможен. Также, по нашим прогнозам, еще несколько дней вода будет прибывать. Потом она будет стоять, и где-то ближе к 20-х чисел июня вода начнет спадать", — отметил он.

Он отметил, что после спада уровня воды можно будет оценить все последствия подтопления на территориях, которые контролирует Украина. По словам Краснолуцкого, в оккупированных населенных пунктах оценить ущерб можно будет после деоккупации.

Напомним, по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.

Также мы писали, что Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.

Добавим, по информации аналитиков Института изучения войны, взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас