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У Кабміні розповіли, коли очікувати спад води у Херсонській області

8 червня 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кабміні розповіли, коли очікувати спад води у Херсонській області
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Після підриву Каховської ГЕС вода ще буде прибувати. Спад очікується після 20-х чисел червня. 

Про це розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону.

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Спад води у Херсонській області

"Затоплення відбувається як правого берега в Херсонській області, так і лівого, який на сьогодні окупований російськими терористами. Відповідно доступ туди наразі не можливий. Також, за нашими прогнозами, ще декілька днів вода буде прибувати. Потім вона буде стояти, й десь ближче до 20-х чисел червня вода почне спадати", — зазначив він.

Він зазначив, що після спаду рівня води можна буде оцінити всі наслідки підтоплення на територіях, які контролює Україна. За словами Краснолуцького, в окупованих населених пунктах оцінити збитки можна буде після деокупації.

Нагадаємо, за словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.

Також ми писали, що Володимир Зеленський приїхав у Херсонську область. Президент провів нараду щодо ліквідації наслідків підтоплення регіону та відвідав переправу, де відбувається евакуація населення підтопленого району Херсона. 

Додамо, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни знищили власні укріплення. Крім того, вода з Каховського водосховища змусила російські війська відійти на схід.

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