В Херсоне хотят приобрести хоккейные клюшки на 1,76 млн грн
В Херсоне, который почти каждый день обстреливают российские оккупанты, хотят закупить хоккейный инвентарь на 1,76 млн грн. В сети возникла волна возмущений.
Об этом говорится на портале Prozorro.
Закупка хоккейного инвентаря
Тендер объявил КП "Областной центр хоккея Херсонского областного совета". После критики в сети его решили отменить. Причиной назвали сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг.
Однако работники КП создали одновременно два объявления об одной и той же закупке под разными идентификаторами. Тендер до сих пор существует в Prozorro.
Напомним, здание Главпочтамта в Киеве хотят отремонтировать. И потратить на это планируют минимум 2,7 млн гривен.
Также мы писали, что в Одессе планируют отреставрировать театр юного зрителя, несмотря на военное положение и протесты горожан. Городской совет без аукциона избрал подрядчика.
Добавим, что на создание реестра олигархов потратили около 3 миллионов гривен в конце 2022 года. Пока его не планируют открывать. Он заработает только через 3 месяца со дня прекращения военного положения.