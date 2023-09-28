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В Херсоне хотят приобрести хоккейные клюшки на 1,76 млн грн

28 сентября 2023 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсоне хотят приобрести хоккейные клюшки на 1,76 млн грн
Хоккеисты. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Херсоне, который почти каждый день обстреливают российские оккупанты, хотят закупить хоккейный инвентарь на 1,76 млн грн. В сети возникла волна возмущений.

Об этом говорится на портале Prozorro.

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Закупка хоккейного инвентаря

Тендер объявил КП "Областной центр хоккея Херсонского областного совета". После критики в сети его решили отменить. Причиной назвали сокращение расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг.

Тендер на покупку хоккейного инвентаря в Херсоне
Тендер на покупку. Фото: скриншот

Однако работники КП создали одновременно два объявления об одной и той же закупке под разными идентификаторами. Тендер до сих пор существует в Prozorro.

Напомним, здание Главпочтамта в Киеве хотят отремонтировать. И потратить на это планируют минимум 2,7 млн гривен.

Также мы писали, что в Одессе планируют отреставрировать театр юного зрителя, несмотря на военное положение и протесты горожан. Городской совет без аукциона избрал подрядчика.

Добавим, что на создание реестра олигархов потратили около 3 миллионов гривен в конце 2022 года. Пока его не планируют открывать. Он заработает только через 3 месяца со дня прекращения военного положения.

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