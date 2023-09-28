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У Херсоні хочуть придбати хокейні ключки на 1,76 млн грн

28 вересня 2023 12:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсоні хочуть придбати хокейні ключки на 1,76 млн грн
Хокеїсти. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Херсоні, який майже щодня обстрілюють російські окупанти, хочуть закупити хокейний інвентар на 1,76 млн грн. У мережі виникла хвиля обурень.

Про це йдеться на порталі Prozorro.

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Закупівля хокейного інвентарю

Тендер оголосило КП "Обласний центр хокею Херсонської обласної ради". Після критики в мережі його вирішили скасувати. Причиною назвали скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Тендер на купівлю хокейного інвентарю в Херсоні
Тендер на закупівлю. Фото: скриншот

Однак працівники КП створили одночасно два оголошення про одну і ту саму закупівлю під різними ідентифікаторами. Тендер досі існує в Prozorro.

Нагадаємо, будівлю Головпоштамту у Києві хочуть відремонтувати. І витратити на це планують щонайменше 2,7 млн гривень. 

Також ми писали, що в Одесі планують відреставрувати театр юного глядача, попри воєнний стан та протести містян. Міська рада без аукціону обрала підрядника.

Додамо, на створення реєстру олігархів витратили близько 3 мільйонів гривень наприкінці 2022 року. Наразі його не планують відкривати. Він запрацює лише через 3 місяці з дня припинення військового стану. 

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