У Херсоні хочуть придбати хокейні ключки на 1,76 млн грн
У Херсоні, який майже щодня обстрілюють російські окупанти, хочуть закупити хокейний інвентар на 1,76 млн грн. У мережі виникла хвиля обурень.
Про це йдеться на порталі Prozorro.
Закупівля хокейного інвентарю
Тендер оголосило КП "Обласний центр хокею Херсонської обласної ради". Після критики в мережі його вирішили скасувати. Причиною назвали скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Однак працівники КП створили одночасно два оголошення про одну і ту саму закупівлю під різними ідентифікаторами. Тендер досі існує в Prozorro.
Нагадаємо, будівлю Головпоштамту у Києві хочуть відремонтувати. І витратити на це планують щонайменше 2,7 млн гривень.
Також ми писали, що в Одесі планують відреставрувати театр юного глядача, попри воєнний стан та протести містян. Міська рада без аукціону обрала підрядника.
Додамо, на створення реєстру олігархів витратили близько 3 мільйонів гривень наприкінці 2022 року. Наразі його не планують відкривати. Він запрацює лише через 3 місяці з дня припинення військового стану.