В Херсоне стабильная ситуация с водоснабжением и электричеством, — ГВА

Затопление в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС. Фото: t.me/roman_mrochko

Ситуация с водоснабжением и электричеством в Херсоне стабильная. Сейчас в регион направляются дополнительные силы ГСЧС.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко и ГСЧС.

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"В микрорайоне Остров временно отсутствует электроснабжение — его отключили в целях безопасности. Прошу жителей сохранять спокойствие", — рассказал Мрочко.

По его словам, даже при отсутствии электроэнергии Херсон будет обеспечен услугами водоснабжения и водоотвода.

Глава ГСЧС Украины Сергей Крук сообщил, что для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС была отправлена из Киева мобильно-оперативная группа спасателей.

"Направлена техника повышенной проходимости, привлечены дополнительные силы и средства: лодки, болотоходы "Богун", плавающие транспортеры, генераторы, мобильные очистные станции и транспортные средства для подвоза питьевой воды", — добавил Крук.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.