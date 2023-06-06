В Херсоне стабильная ситуация с водоснабжением и электричеством, — ГВА
Ситуация с водоснабжением и электричеством в Херсоне стабильная. Сейчас в регион направляются дополнительные силы ГСЧС.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко и ГСЧС.
Ситуация с электричеством и водоснабжением в городе
"В микрорайоне Остров временно отсутствует электроснабжение — его отключили в целях безопасности. Прошу жителей сохранять спокойствие", — рассказал Мрочко.
По его словам, даже при отсутствии электроэнергии Херсон будет обеспечен услугами водоснабжения и водоотвода.
Глава ГСЧС Украины Сергей Крук сообщил, что для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС была отправлена из Киева мобильно-оперативная группа спасателей.
"Направлена техника повышенной проходимости, привлечены дополнительные силы и средства: лодки, болотоходы "Богун", плавающие транспортеры, генераторы, мобильные очистные станции и транспортные средства для подвоза питьевой воды", — добавил Крук.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.