У Херсоні стабільна ситуація з водопостачанням і електрикою, — МВА

Затоплення в Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС. Фото: t.me/roman_mrochko

Ситуація з водопостачання та електрикою у місті Херсон стабільна. Наразі в регіон прямують допоміжні сили ДСНС.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та ДСНС.

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Ситуація з електрикою та водопостачанням у місті

"У мікрорайоні Острів тимчасово відсутнє електропостачання – його відключили з метою безпеки. Прошу жителів зберігати спокій", — розповів Мрочко.

За його словами, навіть за відсутності електроенергії Херсон буде забезпечено послугами водопостачання та водовідведення.

Очільник ДСНС України Сергій Крук повідомив, що для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС було відправлено з Києва мобільно-оперативну групу рятувальників.

"Направлено техніку підвищеної прохідності, залучено додаткові сили та засоби: човни, болотоходи "Богун", плаваючі транспортери, генератори, мобільні очисні станції та транспортні засоби для підвозу питної води", — додав Крук.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.