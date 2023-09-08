Взрывы в Херсоне сегодня 8 сентября: чем ударил враг

Взрывы ночью в городе. Фото: google.com

Опасность атаки противника распространилась и на другие южные и восточные области Украины. В настоящее время российские захватчики прибегли к артиллерийским обстрелам Херсона. Также отмечается, что РФ гатит и по близлежащим населенным пунктам, гремят взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне сегодня 8 сентября

Обновлено 01:54. Местные СМИ сообщают, что враг обстреливает не только Херсон, но и селения возле города. С этой целью он применяет артиллерию.

Обновлено 01:57. Сейчас во многих областях Украины еще есть опасность. В южных областях сообщают об угрозе БпЛА, а в восточных — об активности авиации врага. Таким образом, воздушная тревога сегодня, 8 сентября, продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что обстрел Одесской области, производимый вражескими беспилотниками, не прекращается. Сегодня, 8 сентября, местные жители слышат мощные взрывы.

Также мы писали, что оккупанты снова прибегают к обстрелам Одесской области сегодня, 8 сентября. Так, как только прогремели взрывы в регионе, который уже длительное время под атакой РФ.

Добавим, что по Украине снова ширится воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА, а также активности вражеской авиации. Так, сегодня, 8 августа, "покраснели" Харьковская, Донецкая, Одесская и другие области.