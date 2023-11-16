В Киеве отказали в аренде жилья воину-добровольцу из Грузии из-за инвалидности

Военный потерял обе ноги на войне. Фото: Катрина Калайтанова

В Киеве дважды отказали в аренде жилья воину-добровольцу из Грузии, который встал на защиту Украины и в боях с оккупантами потерял обе ноги. Владельцы аргументировали это тем, что мол не желают, чтобы у них снимал жилье человек с инвалидностью.

Об этом в Instagram сообщила супруга воина Катрина Калайтанова.

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По словам женщины, ее муж воевал против россиян в составе Грузинского национального легиона и потерял обе конечности во время выполнения боевых задач. После длительного пребывания в реабилитационном центре мужчина привыкает к протезам.

Военный учится ходить на протезах. Фото: Instagram

"Встретившись с владельцем квартиры, мы столкнулись с извергом, который сказал моему мужу: "Я не хочу чтобы в квартире жил инвалид" , — написала Катрина.

Она также опубликовала скриншот переписки с риэлтором. Из него стало известно, что речь идет о квартире в ЖК Нивки-Парк. Риэлторка также разговаривала с владельцем и сообщила, что он против заселения в квартиру воина с инвалидностью.

Детали ситуации с военным. Фото: скриншот из Instsgram

Несмотря на это, на следующий день история снова повторилась. Она также поделилась, что ее муж, чтобы наконец найти жилье, попросил ее не говорить арендодателю, что у него ампутация и передвигается на инвалидной коляске.

"Впервые за все время мой муж сказал мне такие страшные слова. Чтобы я не говорила арендодателю что он на коляске. У меня просто не укладывается в голове. Не хватает слов. Как?" — написала женщина.

Украинцы в Сети возмутились ситуацией, в частности, в соцсети Х.

"Я не могу это постичь", "Это уже невозможные уровни. Владелец бездушное существо, явно не знакомое с правами человека", "Стало как-то очень отвратительно и стыдно из этой ситуации", — писали они.

Сама компания отреагировала на инцидент. В "ЛУН", которой принадлежит портал объявлений по продаже, покупке и аренде жилья, отметили, что не знают, где именно семья военного нашла объявление об аренде, по которому получила отказ, однако оно было и на их сайте Rieltor.ua. Оттуда эту квартиру уже удалили.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Ужгороде средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла примерно 60 тысяч долларов, то есть рост цен составил 20% в долларовом эквиваленте. Это связано с тем, что в Ужгороде редко происходят ракетные атаки со стороны России и нет комендантского часа.