У Києві відмовили в оренді житла воїну-добровольцю з Грузії через інвалідність

Військовий втратив обидві ноги на війні. Фото: Катріна Калайтанова

У Києві двічі відмовили в оренді житла воїну-добровольцю з Грузії, який став на захист України та в боях із окупантами втратив обидві ноги. Власники аргументували це тим, що мовляв, не бажають, щоб у них винаймала житло людина з інвалідністю.

Про це в Instagram повідомила дружина воїна Катріна Калайтанова.

Читайте також:

Воїну з протезом відмовили в оренді житла

За словами жінки, її чоловік воював проти росіян у складі Грузинського національного легіону і втратив обидві кінцівки під час виконання бойових завдань. Після тривалого перебування в реабілітаційному центрі, чоловік наразі звикає до протезів.

Військовий вчиться ходити на протезах. Фото: Instagram

"Зустрівшись з власником квартири, ми зіткнулися з нелюдом, який сказав моєму чоловікові: "Я не хочу щоб в квартирі жив інвалід", — написала Катріна.

Вона також опублікувала скриншот листування з ріелторкою. З нього стало відомо, що йдеться про квартиру в ЖК "Нивки-Парк". Ріелторка також розмовляла з власником і повідомила, що він проти заселення в квартиру воїна з інвалідністю.

Деталі ситуації з вйськовим. Фото: скриншот з Instsgram

Попри це, наступного дня історія знову повторилася. Вона також поділилася, що її чоловік, аби нарешті знайти житло, попросив її не казати орендодавцю, що він має ампутацію та пересувається на інвалідному візку.

"Вперше за весь час мій чоловік сказав мені такі страшні слова. Щоб я не казала орендодавцю що він на візку. В мене просто не вкладається в голові. Не вистачає слів. Як?" — написала жінка.

Українці у Мережі обурилися ситуацією, зокрема в соцмережі Х.

"Я не можу це осягнути", "Це вже неможливі рівні. Власник бездушна істота, яка явно не знайома з правами людини", "Стало якось дуже огидно і соромно з цієї ситуації", — писали вони.

Сама ж компанія відреагувала на інцидент. У "ЛУН", якій належить портал оголошень з продажу, купівлі та оренди житла зазначили, що не знають, де саме сімʼя військового знайшла оголошення про оренду, за яким отримала відмову, проте воно було й на їхньому сайті Rieltor.ua. Звідти цю квартиру вже видалили.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Ужгороді середня вартість однокімнатної квартири досягла приблизно 60 тисяч доларів, тобто зростання цін склало 20% у доларовому еквіваленті. Це пов'язано з тим, що в Ужгороді рідко відбуваються ракетні атаки з боку Росії й немає комендантської години.