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В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости: фоторепортаж Новини.LIVE

24 августа 2023 14:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости: фоторепортаж Новини.LIVE
В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На Софийской площади в Киеве по случаю Дня Независимости Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным. Посмертно – четырем из них.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Зеленский вручил государственные награды

Сегодня, 24 июля, Владимир Зеленский Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы – на Софийской площади.

 

Украинский гарант также наградил украинских военных.

Как это было – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже Новини.LIVE

 

В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости. Фото: Новини.LIVE

 

В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости. Фото: Новини.LIVE

 

В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости. Фото: Новини.LIVE

 

В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости. Фото: Новини.LIVE

 

В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости. Фото: Новини.LIVE

 

В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости. Фото: Новини.LIVE

 

В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости . Это уже второй год подряд мы отмечаем его в условиях полномасштабного вторжения русских окупантов. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

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