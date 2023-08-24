В Киеве Зеленский наградил военных ко Дню Независимости: фоторепортаж Новини.LIVE
На Софийской площади в Киеве по случаю Дня Независимости Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военным. Посмертно – четырем из них.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE
Зеленский вручил государственные награды
Сегодня, 24 июля, Владимир Зеленский Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы – на Софийской площади.
Украинский гарант также наградил украинских военных.
Как это было – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже Новини.LIVE
Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости . Это уже второй год подряд мы отмечаем его в условиях полномасштабного вторжения русских окупантов. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.