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У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності: фоторепортаж Новини.LIVE

24 серпня 2023 14:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності: фоторепортаж Новини.LIVE
У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Софійській площі в Києві з нагоди свята Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим. Посмертно — чотирьом із них.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Зеленський вручив державні нагороди

Сьогодні, 24 липня, Володимир Зеленский Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі.

 

Український гарант також нагородив українських військових.

Як це було — дивіться в ексклюзивному фоторепортажі Новини.LIVE.

 

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

 

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

 

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

 

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

 

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

 

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

 

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності. Це вже другий рік поспіль ми відзначаємо його  в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

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