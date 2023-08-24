У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності: фоторепортаж Новини.LIVE

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

На Софійській площі в Києві з нагоди свята Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим. Посмертно — чотирьом із них.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський вручив державні нагороди

Сьогодні, 24 липня, Володимир Зеленский Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі.

Український гарант також нагородив українських військових.

Як це було — дивіться в ексклюзивному фоторепортажі Новини.LIVE.

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

У Києві Зеленський нагородив військових до Дня Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначають День Незалежності. Це вже другий рік поспіль ми відзначаємо його в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.