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В Кировоградской области люди устроили митинг против нецелесообразного распределения бюджета

31 октября 2023 11:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Кировоградской области люди устроили митинг против нецелесообразного распределения бюджета
Чиновник Гайворонского городского совета. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Кировоградской области люди устроили митинг против нецелесообразного распределения бюджетных средств. Они отмечают, что власти хотят построить стадион в то время, когда у жителей нет дома воды и лекарств.

Видео с митинга распространилось в соцсетях.

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Одна из активисток эмоционально высказалась в сторону чиновника Гайворонского городского совета. По ее словам, дома нет воды и лекарств, а власти хотят построить стадион.

"Вы хотите стадион! Ты будешь там бегать, твоя семья будет, бл*ть, бегать, а я бегать не буду, потому что у меня дети на войне!" — говорит она.

Напомним, Глеюватский сельский совет Днепропетровской области 13 октября по результатам тендера заказал ООО "Гарантстройинвест" водовод за 26 млн грн. Эти расходы превышают рыночную цену в три-четыре раза.

Также мы писали, что Киевская городская государственная администрация планирует вложить 100 млн грн в очистку и благоустройство озера Синее. При этом тендер сначала оценивался в 32 млн гривен, а причины столь резкого удорожания остаются непонятными.

Добавим, Полтавская облгосадминистрация заказала ремонт одного из корпусов Регионального центра профессионально-технического образования в городе Зеньков. Потратить на него планируют 103 млн грн. Ремонтом будет заниматься фирма, подозреваемая в подделке актов выполненных работ и краже 469 тыс. грн при выполнении другой работы.

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