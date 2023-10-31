У Кіровоградській області люди влаштували мітинг проти недоцільного розподілу бюджету

Чиновник Гайворонської міської ради. Фото: скриншот з відео

У Кіровоградській області люди влаштували мітинг проти недоцільного розподілю бюджетних коштів. Вони наголошують, що влада хоче побудувати стадіон в той час, коли в мешканців немає вдома води та ліків.

Відео з мітингу поширилося у соцмережах.

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Мітинг у Кіровоградській області

Одна з активісток емоційно висловилася в бік чиновника Гайворонської міської ради. За її словами, вдома немає води та ліків, а влада хоче побудувати стадіон.

"Ви хочете стадіон! Ти будеш там бігати, твоя сім’я буде, бл*ть, бігати, а я бігати не буду, бо в мене діти на війні!" — каже вона.

Нагадаємо, Глеюватська сільська рада Дніпропетровської області 13 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Гарантстройінвест" водовід за 26 млн грн. Ці витрати перевищують ринкову ціну у три-чотири рази.

Також ми писали, що Київська міська державна адміністрація планує вкласти 100 млн гривень в очистку і благоустрій озера Синє. При цьому тендер спершу оцінювався у 32 млн гривень, а причини такого різкого подорожчання лишаються незрозумілими.

Додамо, Полтавська облдержадміністрація замовила ремонт одного з корпусів Регіонального центру професійно-технічної освіти в місті Зіньків. Витратити на нього планують 103 млн грн. Ремонтом займатиметься фірма, яку підозрюють у підробці актів виконаних робіт та крадіжці 469 тис. грн під час виконання іншої роботи.