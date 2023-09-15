В Кировоградской области сильные взрывы: атака РФ

Дым после взрыва поднимается ночью. Фото: google.com

Сегодня ночью, 15 сентября, около 4:30 взрывы были слышны в Кировоградской области. Предварительно силы ПВО сбивают вражеские БПЛА. Опасность повторного удара по региону остается.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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