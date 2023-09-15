В Кировоградской области сильные взрывы: атака РФ
15 сентября 2023 04:36
обновлено: 04:44
Дым после взрыва поднимается ночью. Фото: google.com
Сегодня ночью, 15 сентября, около 4:30 взрывы были слышны в Кировоградской области. Предварительно силы ПВО сбивают вражеские БПЛА. Опасность повторного удара по региону остается.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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