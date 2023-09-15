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У Кіровоградській області сильні вибухи: атака РФ

15 вересня 2023 04:36
оновлено: 05:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи поблизу Кропивницького Кіровоградської області сьогодні, 15 вересня: всі деталі
Дим після вибуху підіймається вночі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 15 вересня, близько 4:30 вибухи було чути в Кіровоградській області. Попередньо сили ППО збивають ворожі БпЛА. Небезпека повторного удару в регіоні залишається.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Кіровоградській області сьогодні 15 вересня 

Оновлено 04:37. Потужні вибухи прогриміли неподалік Кропивницького Кіровоградської області. За даними місцевих пабліків, в регіоні працює ППО.

Оновлено 04:43. Наразі "почервоніли" Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області. Триває небезпека удару БпЛА.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 15 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 15 вересня, ворог не полишає спроб знову атакувати Україну. Зараз лунають вибухи в Миколаївській області, у регіоні триває повітряна тривога. Ймовірно працює ППО.

Також ми писали, що Україною поширюється повітряна тривога. Сьогодні вночі, 15 вересня, "почервоніли" Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та інші області. Там оголошена небезпека удару БпЛА.

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