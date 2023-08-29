В "Конче-Заспе" затеяли грандиозный ремонт: данные Prozorro о цене вопроса

Столовая в "Конче-Заспе". Фото: ТСН

В социальных сетях активно обсуждают реконструкцию столовой с расширением помещений государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". Там планируют потратить на реконструкцию столовой более 88 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozzoro.

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Реконструкция столовой с расширением помещений государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" состоится в Киеве, по ул. Столичное шоссе, 19. На ремонт столовой будет израсходовано 88 166 900 гривен.

Реконструкция столовой в Конче-Заспе. Фото: Telegram

Кто выиграл тендер

Тендер был объявлен 16 июня. Победу в тендере одержало ООО "КБК". Договор о выполнении работ по реконструкции был заключен 24 июля.

Впоследствии 18 августа были внесены изменения в договор. В текущем году ГП потратит на ремонт столовой 14,2 млн гривен, а в 2024 году – еще почти 74 млн гривен.

В этом году ежемесячно ГП будет тратить минимум 1 млн бюджетных гривен, а максимум 5 млн. грн. на реконструкцию, а ежемесячно в следующем году — минимум 3 млн гривен, а максимум 14 млн грн. Реконструкцию хотят завершить к ноябрю 2024 года.

Сколько государственных средств потратят

В среднем, на реконструкцию столовой Государственное предприятие будет ежемесячно тратить 6,2 млн грн бюджетных средств

ГП Олимпийский спортивный центр "Конча-Заспа" относится к сфере управления Министерства молодежи и спорта.

Ранее мы говорили, что в Национальной полиции планируют закупить 50 специальных автомобилей на базе грузопассажирских фургонов. Заплатить за транспорт готовы 136,34 млн. грн.

Напоминаем, недавно по Украине распространился очередной скандал , касающийся тендерных закупок. Отмечается, что "Оператор газотранспортной системы" решил заказать кресла с повышенным комфортом, чтобы пользоваться круглосуточно, кресло называется Sedus Mr 24. Стоимость их заоблачная — более трех тысяч евро за одно.