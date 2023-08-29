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У "Кончі-Заспі" замислили грандіозний ремонт: дані Prozorro про ціну питання

29 серпня 2023 17:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У "Кончі-Заспі" замислили грандіозний ремонт: дані Prozorro про ціну питання
Їдальня у "Кончі-Заспі". Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В соціальних мережах активно обговорюють реконструкцію їдальні з розширенням приміщень державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа". Там планують витратити на реконструкцію їдальні понад 88 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozzoro.

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Реконструкція їдальні з розширенням приміщень державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" відбудеться в Києві, по вул. Столичне шосе, 19. На ремонт їдальні буде витрачено 88 166 900 гривень.

Реконструкція їдальні у Конче-Заспі. Фото: Telegram

Хто виграв тендер

Тендер було оголошено 16 червня. Перемогу у тендері здобуло ТОВ "КБК". Договір про виконання робіт з реконструкції було укладено 24 липня.

Згодом, 18 серпня було внесено зміни до договору. У поточному році ДП витратить на ремонт їдальні 14,2 млн гривень, а у 2024 році - ще майже 74 млн гривень.

У цьому році щомісячно ДП тратитиме мінімум 1 млн бюджетних гривень, а максимум 5 млн грн на реконструкцію, а щомісяця у наступному році — мінімум 3 млн гривень, а максимум 14 млн грн. Реконструкцію хочуть завершити до листопада 2024 року.

Скільки державних коштів витратять 

В середньому, на реконструкцію їдальні Державне підприємство щомісяця витрачатиме 6,2 млн грн бюджетних коштів.

ДП Олімпійський спортивний центр "Конча-Заспа" відноситься до сфери управління Міністерства молоді та спорту.

Раніше ми розповідали, що у Національній поліції планують закупити 50 спеціальних автомобілів на базі вантажопасажирських фургонів. Заплатити за транспорт готові 136,34 млн грн.

Нагадуємо, нещодавно Україною поширився черговий скандал, який стосується тендерних закупівель. Зазначається, що "Оператор газотранспортної системи" вирішив замовити крісла з підвищеним комфортом, щоб користуватися цілодобово, крісло має назву — Sedus Mr 24. Вартість їх є захмарною — понад три тисячі євро за одне.

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