В Крыму продают имущество украинских олигархов

Дома во временно оккупированном Крыму. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму продают имущество украинских олигархов. На полуострове уже прошли восемь аукционов, на которых были проданы активы на 815 миллионов рублей.

Об этом сообщил глава оккупационного Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

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Продажа имущества украинцев

По словам Константинова, на открытых аукционах размещено сообщение о продаже четырех жилых помещений. Он сообщил, что от их реализации в бюджет Крыма планируется поступление на сумму около 27 млн рублей.

"Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру супругов Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей", — рассказал Константинов.

Глава оккупационного Государственного совета Крыма пишет, что антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории полуострова.

Пост Константинова. Фото: скриншот

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные могут деоккупировать Крым от россиян благодаря оружию, которое имеет наша страна. Поэтому, пока полуостров находится под контролем оккупантов, он будет подвергаться обстрелам.

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