Во Львове организуют благотворительные Пасхальные завтраки

Центр учета и ночного пребывания бездомных во Львове. Пасхальный завтрак. Фото: Олег Кохан

В честь Пасхи во Львове для незащищенных и малообеспеченных жителей общины подготовили ряд мероприятий. Среди них — Пасхальные завтраки, которые будут в трех локациях города: Украинском католическом университете, Центре для бездомных, а также модульном городке на Сыхове.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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В Пасхальное воскресенье управление социальной защиты в сотрудничестве с Украинским католическим университетом организует завтрак для 200 нуждающихся жителей Львовской общины. Завтрак начнется ориентировочно в 9.30 в помещении студенческой трапезной УКУ. Гости будут пробовать традиционные блюда украинского пасхального стола: кулич, яйца, сыр, масло, мясные блюда, свекла с хреном и компот. Предварит завтрак совместная молитва и освящение куличей.

Накроют Пасхальный стол для полусотни людей, не имеющих дома и пользующихся услугами учреждения, и работники Центра учета и ночного пребывания бездомных (ул. Кирилловская, 3а).

"Будут все традиционные пасхальные украинские блюда: кулич, яйца, колбаса, хрен, борщ, компот, сладости и другие блюда. Начнется трапеза ориентировочно в 9:00. К организации традиционно присоединились религиозные общины Львова, благотворители и предприниматели. В частности, помогают". Корпорация "добрых дел" и Церковь святой Анны", — рассказали в учреждении.

Отметим, что Пасха трапеза в Центре для бездомных проходит ежегодно, начиная со времени ее открытия.

Организуют традиционное Пасхальное угощение и для украинцев, покинувших свои дома из-за войны, и сейчас живут в модульном городке на Сыхове.

В частности, в воскресенье в 12.00 в кухонном помещении каждого модульного дома состоится Пасхальный обед. Угощение подготовит Салезианская конгрегация, УГКЦ. Также дополнительно каждая семья получит еще и сверток, в котором будет колбаса, ветчина, яйца и хрен. Пасхи семьям, проживающим здесь, а также в приютах на ул. Кривоноса и ул. Тернопольской передадут накануне, в субботу.

Праздничной трапезе предшествует общая Пасха молитва за победу.

К слову, кроме модульного городка будут молиться за победу и во всех львовских приютах для внутренне перемещенных украинцев.

Напомним, мы ранее писали, что в период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни , предусмотренные Кодексом законов о труде. В стране не будет дополнительного выходного на Пасху.