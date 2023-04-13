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У Львові організують благодійні Великодні сніданки: що відомо

13 квітня 2023 18:54
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові організують благодійні Великодні сніданки
Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб у Львові. Великодній сніданок. Фото: Олег Кохан
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

З нагоди Великодня у Львові для незахищених та малозабезпечених мешканців громади підготували низку заходів. Серед них — Великодні сніданки, які будуть у трьох локаціях міста: Українському католицькому університеті, Центрі для бездомних, а також модульному містечку, що на Сихові.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Подробиці 

У Великодню неділю управління соціального захисту у співпраці з Українським католицьким університетом організовує сніданок для 200 мешканців Львівської громади, які перебувають у потребі. Сніданок розпочнеться орієнтовно о 9:30 в приміщенні студентської трапезної УКУ. Гості куштуватимуть традиційні страви українського великоднього столу: паску, яйця, сир, масло, м’ясні наїдки, бурячки з хроном та узвар. Передуватиме сніданку спільна молитва та освячення пасок.

Накриють Великодній стіл для півсотні людей, які не мають домівки і користуються послугами установи, й працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а).

"Будуть усі традиційні великодні українські страви: паска, яйця, ковбаса, хрін, борщ,  узвар, солодощі та інші наїдки. Розпочнеться трапеза орієнтовно о 9:00 год. До організації традиційно долучилися релігійні громади Львова, благодійники та підприємці. Зокрема, допомагають "Корпорація добрих справ" та Церква святої Анни", — розповіли в установі.

Зазначимо, що Великодня трапеза у Центрі для бездомних відбувається щороку, починаючи з часу його відкриття.

Організують традиційний Великодній почастунок і для українців, які залишили свої домівки через війну, і зараз мешкають у модульному містечку на Сихові.

Зокрема, в неділю о 12:00 в кухонному приміщенні кожного модульного будинку відбудеться Великодній обід. Почастунок підготує Салезіянське Згромадження, УГКЦ. Також додатково кожна родина отримає ще й пакунок, у якому буде ковбаса, шинка, яйця та хрін. Паски родинам, які мешкають тут, а також у прихистках на вул. Кривоноса та вул. Тернопільській, передадуть напередодні, у суботу.

Святковій трапезі передуватиме спільна Великодня молитва за перемогу.

До слова, окрім модульного містечка, молитимуться за перемогу й у всіх львівських прихистках для внутрішньо переміщених українців.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, які передбачені Кодексом законів про працю. В країні не буде додаткового вихідного на Великдень.

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