В Минэкономики назвали профессии, которые будут актуальны в Украине следующие четыре года

Молодая женщина пришла на собеседование. Фото: racorn

В Министерстве экономики Украины считают, что в следующие четыре года страна будет нуждаться больше всего в работниках в четырех отраслях. В частности, в промышленности, торговле, государственном управлении и обороне.

Об этом говорится в проекте среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах, который разработало Минэкономики.

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В Минэкономики считают, что наиболее востребованными кадрами в течение следующих 4 лет будут:

рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве;

водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок;

руководители предприятий, учреждений и организаций;

профессионалы в области физических, математических и технических наук;

Технические специалисты в области прикладных наук и техники.

Также там сообщили, что в последнее время на рынке труда прибавилось предложений.

Черновицкая область (+6% по сравнению с августом — 1 905 вакансий);

Ровенская (+5%, 2275);

Кировоградская (+4%, 1237);

Полтавская (+4%, 2741);

Киевская (+4%, 34574).

Напомним, с наступлением осени на рынке труда прибавилось предложений. Количество вакансий выросло в таких категориях, как маркетинг и реклама. Также выросло количество предложений работы в СМИ, издательстве, полиграфии.