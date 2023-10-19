В Минэкономики назвали профессии, которые будут актуальны в Украине следующие четыре года
В Министерстве экономики Украины считают, что в следующие четыре года страна будет нуждаться больше всего в работниках в четырех отраслях. В частности, в промышленности, торговле, государственном управлении и обороне.
Об этом говорится в проекте среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах, который разработало Минэкономики.
Какие работники нужны в Украине
В Минэкономики считают, что наиболее востребованными кадрами в течение следующих 4 лет будут:
- рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве;
- водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок;
- руководители предприятий, учреждений и организаций;
- профессионалы в области физических, математических и технических наук;
- Технические специалисты в области прикладных наук и техники.
Также там сообщили, что в последнее время на рынке труда прибавилось предложений.
- Черновицкая область (+6% по сравнению с августом — 1 905 вакансий);
- Ровенская (+5%, 2275);
- Кировоградская (+4%, 1237);
- Полтавская (+4%, 2741);
- Киевская (+4%, 34574).
Напомним, с наступлением осени на рынке труда прибавилось предложений. Количество вакансий выросло в таких категориях, как маркетинг и реклама. Также выросло количество предложений работы в СМИ, издательстве, полиграфии.
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