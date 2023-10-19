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В Минэкономики назвали профессии, которые будут актуальны в Украине следующие четыре года

19 октября 2023 03:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Минэкономики назвали профессии, которые будут актуальны в Украине следующие четыре года
Молодая женщина пришла на собеседование. Фото: racorn
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Министерстве экономики Украины считают, что в следующие четыре года страна будет нуждаться больше всего в работниках в четырех отраслях. В частности, в промышленности, торговле, государственном управлении и обороне.

Об этом говорится в проекте среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах, который разработало Минэкономики.

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В Минэкономики считают, что наиболее востребованными кадрами в течение следующих 4 лет будут:

  • рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве;
  • водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок;
  • руководители предприятий, учреждений и организаций;
  • профессионалы в области физических, математических и технических наук;
  • Технические специалисты в области прикладных наук и техники.

Также там сообщили, что в последнее время на рынке труда прибавилось предложений.

  • Черновицкая область (+6% по сравнению с августом — 1 905 вакансий);
  • Ровенская (+5%, 2275);
  • Кировоградская (+4%, 1237);
  • Полтавская (+4%, 2741);
  • Киевская (+4%, 34574).

Напомним, с наступлением осени на рынке труда прибавилось предложений. Количество вакансий выросло в таких категориях, как маркетинг и реклама. Также выросло количество предложений работы в СМИ, издательстве, полиграфии.

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