У Мінекономіки назвали професії, які будуть актуальні в Україні наступні чотири роки

Молода жінка прийшла на співбесіду. Фото: racorn

У Міністерстві економіки України вважають, що у наступні чотири роки, країні потребуватиме найбільше працівників у чотирьох галузях. Зокрема, у промисловості, торгівлі, державному управлінні та обороні.

Про це йдеться у в проєкті середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах, який розробило Мінекономіки.

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Яких працівників потребує Україна

У Мінекономіки вважають, що найзатребуванішими кадрами протягом наступних 4 років будуть:

робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві;

водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок;

керівники підприємств, установ та організацій;

професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук;

технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки.

Також там повідомили, що останнім часом на ринку праці побільшало пропозицій.

Чернівецька область (+6% порівняно з серпнем — 1 905 вакансій);

Рівненська (+5%, 2 275);

Кіровоградська (+4%, 1 237);

Полтавська (+4%, 2 741);

Київська (+4%, 34 574).

Нагадаємо, з настанням осені на ринку праці побільшало пропозицій. Кількість вакансій зросла в таких категоріях, як маркетинг та реклама. Також зросла кількість пропозицій роботи в ЗМІ, видавництві, поліграфії.