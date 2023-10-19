Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Мінекономіки назвали професії, які будуть актуальні в Україні наступні чотири роки arrow

У Мінекономіки назвали професії, які будуть актуальні в Україні наступні чотири роки

19 жовтня 2023 03:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Мінекономіки назвали професії, які будуть актуальні в Україні наступні чотири роки
Молода жінка прийшла на співбесіду. Фото: racorn
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Міністерстві економіки України вважають, що у наступні чотири роки, країні потребуватиме найбільше працівників у чотирьох галузях. Зокрема, у промисловості, торгівлі, державному управлінні та обороні.

Про це йдеться у в проєкті середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах, який розробило Мінекономіки.

Читайте також:

Яких працівників потребує Україна

У Мінекономіки вважають, що найзатребуванішими кадрами протягом наступних 4 років будуть:

  • робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві;
  • водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок;
  • керівники підприємств, установ та організацій;
  • професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук;
  • технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки.

Також там повідомили, що останнім часом на ринку праці побільшало пропозицій. 

  • Чернівецька область (+6% порівняно з серпнем — 1 905 вакансій);
  • Рівненська (+5%, 2 275);
  • Кіровоградська (+4%, 1 237);
  • Полтавська (+4%, 2 741);
  • Київська (+4%, 34 574).

Нагадаємо, з настанням осені на ринку праці побільшало пропозицій. Кількість вакансій зросла в таких категоріях,  як маркетинг та реклама. Також зросла кількість пропозицій роботи в ЗМІ, видавництві, поліграфії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі