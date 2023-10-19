У Мінекономіки назвали професії, які будуть актуальні в Україні наступні чотири роки
У Міністерстві економіки України вважають, що у наступні чотири роки, країні потребуватиме найбільше працівників у чотирьох галузях. Зокрема, у промисловості, торгівлі, державному управлінні та обороні.
Про це йдеться у в проєкті середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах, який розробило Мінекономіки.
Яких працівників потребує Україна
У Мінекономіки вважають, що найзатребуванішими кадрами протягом наступних 4 років будуть:
- робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві;
- водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок;
- керівники підприємств, установ та організацій;
- професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук;
- технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки.
Також там повідомили, що останнім часом на ринку праці побільшало пропозицій.
- Чернівецька область (+6% порівняно з серпнем — 1 905 вакансій);
- Рівненська (+5%, 2 275);
- Кіровоградська (+4%, 1 237);
- Полтавська (+4%, 2 741);
- Київська (+4%, 34 574).
Нагадаємо, з настанням осені на ринку праці побільшало пропозицій. Кількість вакансій зросла в таких категоріях, як маркетинг та реклама. Також зросла кількість пропозицій роботи в ЗМІ, видавництві, поліграфії.
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