В Минобороны ответили на слухи об увольнении трех командующих

Военные возле Минобороны Украины. Фото: Минобороны

В Министерстве обороны Украины отреагировали на слухи об увольнении трех украинских командующих. Ранее такую информацию обнародовал ряд СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Реакция Минобороны

В ответ на все запросы от СМИ Министерство обороны отмечает, что не комментирует слух или непроверенную информацию.

"Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ, не соответствует действительности. Придерживайтесь, пожалуйста, информационной гигиены", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Минобороны

Слухи об уходе украинских командующих

Сегодня, 13 ноября, УП со ссылкой на собственные источники в военно-политическом руководстве обнародовала информацию, что в Минобороны подумывают над увольнением трех командующих.

В то же время один из собеседников УП сказал, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

Напомним, что ранее нардеп от "ЕС" Владимир Арьев сообщил, что Рустем Умеров внес ходатайство на Ставку Верховного Главнокомандующего об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позже он удалил свое сообщение на странице в Facebook.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на заявление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он сравнил депутата с российскими пропагандистами.