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Умєров відреагував на фейк про звільнення Залужного

7 листопада 2023 21:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Умєров відреагував на фейк про звільнення Залужного
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на заяву нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар’єва про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він порівняв депутата з російськими пропагандистами.

Про це він написав у Facebook

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"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти", — пише Умєров.

Політик наголосив, що Росія веде проти України ще й інформаційну війну. Тому він наполегливо попросив нардепів не брати участь в цій авантюрі.

"Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками й тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу", — зауважив міністр оборони. 

Пост Умєрова. Джерело: Facebook

Нагадаємо, що раніше нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв повідомив, що Рустем Умеров вніс клопотання на Ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте доказів він не навів. Натомість сам Умєров підтвердив, що саме за його поданням було звільнено командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка. 

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