В Минцифре назвали количество пользователей приложения "Дія"

Приложение "Дія" в телефоне. Фото: Минцифры

Портал государственных услуг Украины "Дія", который был запущен в 2020 году, за три года существования привлек около 20 миллионов пользователей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в рамках конференции, пишет Forbes.

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Федоров подчеркнул, что с момента запуска "Дія" продемонстрировала высокую безопасность, не допуская утечек данных и обеспечивая системную работу.

На текущий момент Минцифры занимается разработкой новых услуг для интеграции в приложение, включая такие сервисы, как "еВідновлення", "еНотаріат", обработку документов об образовании, "еБронювання", “еШлюб”, "еПідприємець", перерегистрация автомобилей и "Дія Офіс".

За период весна-осень 2023 года приложение привлекло почти миллион новых пользователей, повысив общее число до почти 20 миллионов. Ранее в мае 2023 года, как отметил Федоров на саммите Diia in DC в Вашингтоне, число пользователей составляло 19 миллионов.

Федоров также указал на проблему подделки приложения мошенниками, которые создают фальшивые версии "Дія" для кражи банковских данных украинцев, присвоения посылок и незаконного пересечения границы.

Напомним, что сетью распространился очередной фотофейк о том, что украинцам в приложении "Дія" предлагают погасить государственный долг. Такую информацию распространяют пользователи соцсетей и прокремлевские СМИ.