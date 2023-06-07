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В МВД рассказали об обращении относительно пропавших людей в Херсонской области

7 июня 2023 14:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МВД рассказали об обращении относительно пропавших людей в Херсонской области
Подтопление в Херсонской области Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 июня, в полицию поступило три обращения по поводу пропавших без вести людей в зоне катастрофы в Херсонской области.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

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Обращение о пропавших без вести в Херсонской области

"По состоянию на утро мы получили три вызова на линию 102 в отношении лиц, пропавших при особых обстоятельствах в Херсонской области", — рассказал Тимченко.

Он сообщил, что нужно делать людям, чьи родные исчезли и не выходят на связь.

"Прежде всего, нужно обращаться в Национальную полицию Украины по номеру 102, чтобы предоставить информацию относительно лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. После этого Национальная полиция, используя все средства, осуществляет поиск лиц", — сказал Тимченко.

Заместитель министра внутренних дел Украины посоветовал украинцам, родные которых находятся в зоне катастрофы, сразу обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии из Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС вода затопила населенные пункты. Глава государства подчеркнул, что российские террористы в очередной раз доказали, что они представляют угрозу всему живому.

Добавим, российские оккупанты не помогают жителям подтопленного левобережья Херсонской области спасаться от стихии. Выезжать из этих районов захватчики разрешают только за деньги.

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