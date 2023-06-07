Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У МВС розповіли про звернення щодо зниклих людей у Херсонській області arrow

У МВС розповіли про звернення щодо зниклих людей у Херсонській області

7 червня 2023 14:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МВС розповіли про звернення щодо зниклих людей у Херсонській області
Підтоплення у Херсонській області. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 червня, до поліції надійшло три звернення щодо зниклих безвісти людей в зоні катастрофи в Херсонській області

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

Читайте також:

Звернення про зниклих безвісти в Херсонській області

"Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області", — розповів Тимченко.

Він повідомив, що потрібно робити людям, чиї рідні зникли та не виходять на зв'язок.

"Насамперед потрібно звертатися до Національної поліції України за номером 102, щоб надати інформацію стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Після цього Національна поліція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб", — сказав Тимченко.

Заступник міністра внутрішніх справ України порадив українцям, рідні яких перебувають в зоні катастрофи, відразу звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський опублікував світлини з Херсонської області. Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода затопила населені пункти. Глава держави наголосив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Додамо, російські окупанти не допомагають мешканцям підтопленого лівобережжя Херсонської області рятуватися від стихії. Виїжджати з цих районів загарбники дозволяють тільки за гроші.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB