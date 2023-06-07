У МВС розповіли про звернення щодо зниклих людей у Херсонській області

Підтоплення у Херсонській області. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

Сьогодні, 7 червня, до поліції надійшло три звернення щодо зниклих безвісти людей в зоні катастрофи в Херсонській області.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

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Звернення про зниклих безвісти в Херсонській області

"Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області", — розповів Тимченко.

Він повідомив, що потрібно робити людям, чиї рідні зникли та не виходять на зв'язок.

"Насамперед потрібно звертатися до Національної поліції України за номером 102, щоб надати інформацію стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Після цього Національна поліція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб", — сказав Тимченко.

Заступник міністра внутрішніх справ України порадив українцям, рідні яких перебувають в зоні катастрофи, відразу звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський опублікував світлини з Херсонської області. Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода затопила населені пункти. Глава держави наголосив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.

Додамо, російські окупанти не допомагають мешканцям підтопленого лівобережжя Херсонської області рятуватися від стихії. Виїжджати з цих районів загарбники дозволяють тільки за гроші.