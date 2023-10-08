В МИД рассказали, сколько украинцев пострадало из-за атаки ХАМАСа на Израиль
Возможная гибель украинки из-за ракетных ударов по Израилю находится на стадии проверки. Информация про других пострадавших не поступала.
Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Помощь украинцам в Израиле
Николенко сообщил, что операционный центр в Израиле для поддержки граждан Украины активно функционирует, выполняя различные задачи помощи в сложившейся ситуации
"Вчера дипломаты обнаружили одного пропавшего человека на южной территории Израиля, а также оказали помощь семье, покинувшей Ашкелон, где ведутся военные действия. Двум семьям было предоставлено временное проживание. Всего было обработано 80 запросов от украинцев в течение последнего дня”, — сказал он.
Николенко подчеркивает, что информация о предполагаемой смерти украинки в настоящее время проходит этап проверки и ожидается официальное подтверждение.
"Все усилия направлены на получение официальной верификации касательно вероятной утраты одной гражданки Украины. Пока дополнительных данных о других пострадавших украинцах не поступало", — уточняет представитель ведомства.
Кроме того, МИД активно координирует связь с украинцами, пребывающими в Секторе Газа, и разрабатывает стратегии для их возможного выезда из региона.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли двое граждан.