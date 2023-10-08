В МИД рассказали, сколько украинцев пострадало из-за атаки ХАМАСа на Израиль

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: kanaldom.tv

Возможная гибель украинки из-за ракетных ударов по Израилю находится на стадии проверки. Информация про других пострадавших не поступала.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

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Николенко сообщил, что операционный центр в Израиле для поддержки граждан Украины активно функционирует, выполняя различные задачи помощи в сложившейся ситуации

"Вчера дипломаты обнаружили одного пропавшего человека на южной территории Израиля, а также оказали помощь семье, покинувшей Ашкелон, где ведутся военные действия. Двум семьям было предоставлено временное проживание. Всего было обработано 80 запросов от украинцев в течение последнего дня”, — сказал он.

Николенко подчеркивает, что информация о предполагаемой смерти украинки в настоящее время проходит этап проверки и ожидается официальное подтверждение.

"Все усилия направлены на получение официальной верификации касательно вероятной утраты одной гражданки Украины. Пока дополнительных данных о других пострадавших украинцах не поступало", — уточняет представитель ведомства.

Кроме того, МИД активно координирует связь с украинцами, пребывающими в Секторе Газа, и разрабатывает стратегии для их возможного выезда из региона.

Сообщение Олега Николенко. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли двое граждан.