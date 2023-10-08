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У МЗС розповіли, скільки українців постраждало через атаку ХАМАСу на Ізраїль

8 жовтня 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У МЗС розповіли, скільки українців постраждало через атаку ХАМАСу на Ізраїль
Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: kanaldom.tv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Можлива загибель українки через ракетні удари по Ізраїлю перебуває на стадії перевірки. Інформація про інших постраждалих не надходила.

Про це повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко.

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Допомога українцям в Ізраїлі

Ніколенко повідомив, що операційний центр в Ізраїлі для підтримки громадян України активно функціонує, виконуючи різні завдання допомоги у ситуації, що склалася.

"Вчора дипломати виявили одну зниклу людину на південній території Ізраїлю, а також надали допомогу сім'ї, яка залишила Ашкелон, де ведуться військові дії. Двом сім'ям було надано тимчасове проживання. Всього було опрацьовано 80 запитів від українців протягом останнього дня", — сказав він.

Ніколенко наголошує, що інформація про передбачувану смерть українки наразі проходить етап перевірки та очікується офіційне підтвердження.

"Всі зусилля спрямовані на отримання офіційної верифікації щодо ймовірної втрати однієї громадянки України. Поки що додаткових даних про інших постраждалих українців не надходило", — уточнює представник відомства.

Крім того, МЗС активно координує зв'язок з українцями, які перебувають у Секторі Газа, та розробляє стратегії для їх можливого виїзду з регіону.

МЗС України
Повідомлення Олега Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, у країні також зникли двоє громадян.

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