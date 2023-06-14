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В МИД ответили на слухи о проблемах оформления паспортов за границей

14 июня 2023 17:14
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В МИД ответили на слухи о проблемах оформления паспортов за границей
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Фото: РБК-Украина
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Слухи о якобы проблемах с оформлением документов за границей не соответствуют действительности. Паспорта для украинцев посольства и консульства продолжают выдавать в обычном режиме.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Реакция МИД

"Некоторые СМИ опубликовали новость о приостановке печати загранпаспортов для МИД из-за якобы отсутствия договора с полиграфкомбинатом "Украина". Эта информация не соответствует действительности", — заявил Николенко.

Он рассказал, что МИД и полиграфкомбинат "Украина" 8 июня заключили новый договор на изготовление 115 тыс. паспортов гражданина Украины для выезда за границу. А на следующий день, 9 июня, была напечатана и отгружена первая партия паспортов (41 тысяча).

Отмечается, что сейчас происходит отправка этих паспортов за границу, чтобы выдать их украинцам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях.

Николенко добавил, что находящиеся за рубежом украинцы могут проверить статус изготовления своего паспорта на сайте: https://passport.mfa.gov.ua.

"Украинские посольства и консульства продолжают оформлять и выдавать паспорта в штатном режиме", — говорится в заявлении Николенко.

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Заявление Олега Николенко в Facebook. Фото: скриншот

Что предшествовало

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в МИДе возникли задержки с оформлением украинских паспортов за границей из-за окончания договора между министерством и полиграфкомбинатом "Украина", а отгрузка паспортов, заказчиком которых выступает Министерство иностранных дел, приостановлена с 21 апреля.

Напомним, недавно мы писали, как украинцам восстановить утраченный паспорт во время войны. Для оформления нового документа украинцы могут обратиться в подразделение ГМС Украины; центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или же в центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

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