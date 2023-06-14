У МЗС відповіли на чутки про проблеми оформлення паспортів за кордоном

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Фото: РБК-Україна

Чутки про нібито проблеми з оформленням документів за кордоном не відповідають дійсності. Паспорти для українців посольства та консульства продовжують видавати у звичному режимі.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Читайте також:

Реакція МЗС

"Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом "Україна". Ця інформація не відповідає дійсності", — заявив Ніколенко.

Він розповів, що насправді МЗС та поліграфкомбінат "Україна" 8 червня уклали новий договір на виготовлення 115 тис. паспортів громадянина України для виїзду за кордон. А вже наступного дня, 9 червня, була надрукована та відвантажена перша партія паспортів (41 тисяча).

Наголошується, що наразі відбувається відправлення цих паспортів за кордон, аби видати їх українцям в українських закордонних дипломатичних установах.

Ніколенко додав, що українці, які перебувають за кордоном, можуть перевірити статус виготовлення свого паспорта на сайті: https://passport.mfa.gov.ua.

"Українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі", — йдеться у заяві Ніколенка.

Заява Олега Ніколенка у Facebook. Фото: скріншот

Що передувало

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що в МЗС виникли затримки з оформленням українських паспортів за кордоном через закінчення договору між міністерством та поліграфкомбінатом "Україна", а відвантаження паспортів, замовником яких виступає Міністерство закордонних справ, призупинено з 21 квітня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як українцям відновити втрачений паспорт під час війни. Для оформлення нового документа українці можуть звернутися у підрозділ ДМС України; центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або ж в центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".