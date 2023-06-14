У МЗС відповіли на чутки про проблеми оформлення паспортів за кордоном
Чутки про нібито проблеми з оформленням документів за кордоном не відповідають дійсності. Паспорти для українців посольства та консульства продовжують видавати у звичному режимі.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Реакція МЗС
"Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом "Україна". Ця інформація не відповідає дійсності", — заявив Ніколенко.
Він розповів, що насправді МЗС та поліграфкомбінат "Україна" 8 червня уклали новий договір на виготовлення 115 тис. паспортів громадянина України для виїзду за кордон. А вже наступного дня, 9 червня, була надрукована та відвантажена перша партія паспортів (41 тисяча).
Наголошується, що наразі відбувається відправлення цих паспортів за кордон, аби видати їх українцям в українських закордонних дипломатичних установах.
Ніколенко додав, що українці, які перебувають за кордоном, можуть перевірити статус виготовлення свого паспорта на сайті: https://passport.mfa.gov.ua.
"Українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі", — йдеться у заяві Ніколенка.
Що передувало
Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що в МЗС виникли затримки з оформленням українських паспортів за кордоном через закінчення договору між міністерством та поліграфкомбінатом "Україна", а відвантаження паспортів, замовником яких виступає Міністерство закордонних справ, призупинено з 21 квітня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, як українцям відновити втрачений паспорт під час війни. Для оформлення нового документа українці можуть звернутися у підрозділ ДМС України; центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або ж в центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".