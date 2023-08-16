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В Румынии подтвердили, что будут обучать украинских пилотов на F-16

16 августа 2023 17:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Румынии подтвердили, что будут обучать украинских пилотов на F-16
Президент Румынии Клаус Иоганнис. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Румынии подтвердили, что будут учить украинских пилотов на истребителях F-16. В стране также будет размещен соответствующий региональный учебный центр.

Об этом заявил президент Клаус Иоганнис по случаю Дня ВМС Румынии.

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В Румынии будут обучать украинских пилотов на F-16

Как сообщает Иоганнис, будущий центр будет обслуживать пилотов из Румынии, стран-членов НАТО и Украины.

"Мы примем участие в подготовке украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского союза и разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, который будет обслуживать как румынских, альянсовских, так и украинских пилотов", — говорит Иоганнис.

И добавляет, что его страна продолжает продолжать поддерживать Украину.

"Мы и дальше будем поддерживать европейский путь Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", — добавляет президент Румынии.

Напомним, по мнению экспертов, Украина может победить в контрнаступлении и без F-16.

Добавим, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.

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