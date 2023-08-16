В Румынии подтвердили, что будут обучать украинских пилотов на F-16
В Румынии подтвердили, что будут учить украинских пилотов на истребителях F-16. В стране также будет размещен соответствующий региональный учебный центр.
Об этом заявил президент Клаус Иоганнис по случаю Дня ВМС Румынии.
В Румынии будут обучать украинских пилотов на F-16
Как сообщает Иоганнис, будущий центр будет обслуживать пилотов из Румынии, стран-членов НАТО и Украины.
"Мы примем участие в подготовке украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского союза и разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, который будет обслуживать как румынских, альянсовских, так и украинских пилотов", — говорит Иоганнис.
И добавляет, что его страна продолжает продолжать поддерживать Украину.
"Мы и дальше будем поддерживать европейский путь Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", — добавляет президент Румынии.
Напомним, по мнению экспертов, Украина может победить в контрнаступлении и без F-16.
Добавим, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.