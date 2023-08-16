У Румунії підтвердили, що навчатимуть українських пілотів на F-16
У Румунії підтвердили, що будуть навчати українських пілотів на винищувачах F-16. У країні також розмістять відповідний регіональний навчальний центр.
Про це заявив президент Клаус Йоганніс з нагоди Дня ВМС Румунії.
У Румунії навчатимуть українських пілотів на F-16
Як повідомляє Йоганніс, майбутній центр обслуговуватиме пілотів з Румунії, країн-членів НАТО та України.
"Ми візьмемо участь у підготовці українських військових у рамках місії військової допомоги Європейського союзу та розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який обслуговуватиме як румунських, альянсівських, так і українських пілотів", — каже Йоганніс.
І додає, що його країна надалі продовжить підтримувати Україну.
"Ми й надалі підтримуватимемо європейський шлях Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", — додає президент Румунії.
Нагадаємо, на думку експертів, Україна може перемогти у контрнаступі й без F-16.
Додамо, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів.