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У Румунії підтвердили, що навчатимуть українських пілотів на F-16

16 серпня 2023 17:26
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Козюк Тетяна
редактор
У Румунії підтвердили, що навчатимуть українських пілотів на F-16
Президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Румунії підтвердили, що будуть навчати українських пілотів на винищувачах F-16. У країні також розмістять відповідний регіональний навчальний центр.

Про це заявив президент Клаус Йоганніс з нагоди Дня ВМС Румунії.

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У Румунії навчатимуть українських пілотів на F-16

Як повідомляє Йоганніс, майбутній центр обслуговуватиме пілотів з Румунії, країн-членів НАТО та України. 

"Ми візьмемо участь у підготовці українських військових у рамках місії військової допомоги Європейського союзу та розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який обслуговуватиме як румунських, альянсівських, так і українських пілотів", — каже Йоганніс.

І додає, що його країна надалі продовжить підтримувати Україну. 

"Ми й надалі підтримуватимемо європейський шлях Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", — додає президент Румунії.

Нагадаємо, на думку експертів, Україна може перемогти у контрнаступі й без F-16. 

Додамо, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів. 

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