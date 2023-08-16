У Румунії підтвердили, що навчатимуть українських пілотів на F-16

Президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото: REUTERS

У Румунії підтвердили, що будуть навчати українських пілотів на винищувачах F-16. У країні також розмістять відповідний регіональний навчальний центр.

Про це заявив президент Клаус Йоганніс з нагоди Дня ВМС Румунії.

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Як повідомляє Йоганніс, майбутній центр обслуговуватиме пілотів з Румунії, країн-членів НАТО та України.

"Ми візьмемо участь у підготовці українських військових у рамках місії військової допомоги Європейського союзу та розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який обслуговуватиме як румунських, альянсівських, так і українських пілотів", — каже Йоганніс.

І додає, що його країна надалі продовжить підтримувати Україну.

"Ми й надалі підтримуватимемо європейський шлях Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", — додає президент Румунії.

Нагадаємо, на думку експертів, Україна може перемогти у контрнаступі й без F-16.

Додамо, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів.