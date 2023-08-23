В Верховной Раде изменят административно-территориальное устройство Крыма: детали

Украинцы с флагами в Крыму. Фото: УНИАН

Сегодня, 23 августа, в Верховной Раде приняли законопроект по изменению административно-территориального устройства украинского Крыма. Благодаря этому планируется создать для него современную систему.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Он отметил, что за такое решение в целом проголосовало 309 народных депутатов.

Что планируют изменить

Отмечается, что теперь начнут действовать введенные решения, которые были приняты в ВР еще в течении 2016-2020 годов. Они касаются декоммунизации названий населенных пунктов и внедрения нового районного раздела Крыма.

Заметим, что раньше был план сделать это после освобождения полуострова от российских оккупантов.

Кроме того, правительство сможет определять территории и административные центры территориальных общин в Крыму без создания многонадежных планов.

Поэтому в Кабинете министров Украины должны в течении месяца определить территории и административные центры территориальных общин на полуострове. После чего в течении трех месяцев министрам необходимо создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об особенностях возобновления публичной власти в Крыму после его деоккупации.

За что еще проголосовали депутаты

Также в Парламенте проголосовали за заявление по приоритетным направлениям государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления АР Крым и города Севастополь. ЗА — 320.

"Международная Крымская платформа должна стать площадкой не только для содействия деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины, но и обеспечения безопасности в Азово-Черноморском регионе в целом", — привел слова из заявления Железняк.

Скриншот сообщения

Напомним, в Верховной Раде был принят законопроект №9419-1, касающийся возобновления финансовой отчетности политических партий по использованию средств из госбюджета. Такой законопроект является требованием Евросоюза по пути интеграции нашего государства.