Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено демократичне життя, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено нормальне та демократичне життя, після того, як ми демонтуємо тиранію РФ на півострові.

Про це Володимир Зеленський сказав під час третього саміту Кримської платформи.

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Повернення Криму

"Усюди, куди заходить Росія, встановлюється верховенство насильства. Ми ж забезпечимо верховенство права. Ми повернемо справжній сенс інфраструктурі Криму. Протягом усієї історії Криму його порти й дороги були повʼязані з Україною та всім світом", — наголосив Зеленський.

Глава держави заявив, що Росія спричинила ізоляцію Криму. За його словами, Україна поверне для півострова весь світ, адже лише вона здатна повернути сучасність.

Зеленський заявив, що завдяки сучасності, відкритості, безпеці можна буде гарантувати високу якість життя в Криму.

"І це буде гідне життя, яке підтримує для Криму кожен, хто підтримує Україну", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відкрив саміт Кримської платформи. Він заявив, що РФ може заплющити очі на деокупацію півострова так само як робила це під час відступу з інших тимчасово окупованих територій.

Також ми писали, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього.