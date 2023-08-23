Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено демократичне життя, — Зеленський arrow

Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено демократичне життя, — Зеленський

23 серпня 2023 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено демократичне життя, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено нормальне та демократичне життя, після того, як ми демонтуємо тиранію РФ на півострові.

Про це Володимир Зеленський сказав під час третього саміту Кримської платформи.

Читайте також:

Повернення Криму

"Усюди, куди заходить Росія, встановлюється верховенство насильства. Ми ж забезпечимо верховенство права. Ми повернемо справжній сенс інфраструктурі Криму. Протягом усієї історії Криму його порти й дороги були повʼязані з Україною та всім світом", — наголосив Зеленський.

Глава держави заявив, що Росія спричинила ізоляцію Криму. За його словами, Україна поверне для півострова весь світ, адже лише вона здатна повернути сучасність.

Зеленський заявив, що завдяки сучасності, відкритості, безпеці можна буде гарантувати високу якість життя в Криму.

"І це буде гідне життя, яке підтримує для Криму кожен, хто підтримує Україну", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відкрив саміт Кримської платформи. Він заявив, що РФ може заплющити очі на деокупацію півострова так само як робила це під час відступу з інших тимчасово окупованих територій.

Також ми писали, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз